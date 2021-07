Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Motorradfahrer muss bremsen und stürzt

Reken (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Motorrad hat sich am Sonntag in Klein Reken ein 71-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Kamp-Lintforter hatte gegen 12.20 Uhr die Landesstraße 652 aus Richtung Haltern kommend befahren, als vor ihm ein Pkw anhielt, um nach links auf einen Wanderparkplatz abzubiegen. Der Motorradfahrer bemerkte das zu spät, bremste stark und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 71-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

