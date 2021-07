Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorrad kollidiert mit Reh

Gescher (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Reh hat sich eine Motorradfahrerin am Sonntag in Gescher leichte Verletzungen zugezogen. Die 39-Jährige hatte die Landesstraße 608 aus Hochmoor kommend in Richtung Gescher befahren, als es zu dem Unfall kam. Die Marlerin konnte ihr Fahrzeug nach der Kollision noch abbremsen, ohne dass sie stürzte; das Reh verendete. Die verletzte Motorradfahrerin wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

