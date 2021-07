Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto mit Farbe besprüht

Borken (ots)

Mit orangener Farbe haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken einen Wagen beschädigt. Das beschmierte Fahrzeug hatte an der Leitingsstiege gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

