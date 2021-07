Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Jugendlicher weicht aus und stürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher am Sonntag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu kam es gegen 19.20 Uhr im Bereich des Schlossgartens: Der 14-Jährige war mit seinem Rad von der Van-Delden-Straße auf einen unbefestigten Weg zum Park hin eingebogen. Seinen Angaben zufolge überholte ihn dort ein Pedelecfahrer mit hoher Geschwindigkeit. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Ahauser aus und stürzte. Der Pedelecfahrer sei weitergefahren. Die Polizei bittet diese sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden.

