POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit zwei verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 06.05.2021, ereignete sich gegen 09.00 Uhr in der Peterstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Einbiegen in die Genossenschaftsstraße das entgegenkommende Fahrzeug einer 30-jährigen Frau aus Schortens, die daraufhin eine Gefahrenbremsung einleitete. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug der 30-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge werden beschädigt sowie die 30-jährige Frau und die 61-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

