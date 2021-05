Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Pkw - Polizei Jever sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Donnerstag, 06.05.2021, kam es zwischen 13:45 Uhr und 14:25 Uhr zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenem Pkw, der in einer Garagenzufahrt in der Straße Grüner Garten in Jever stand. Der oder die bisher unbekannten Täter entwendeten ein iPad im Wert von 400,- Euro, das auf dem Armaturenbrett des Pkw abgelegt war. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell