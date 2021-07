Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Glasscheibe an Tür zerstört

Bocholt (ots)

Mutwillig Schaden angerichtet haben zwei Jugendliche am Sonntag in Bocholt. Gegen 21.15 Uhr warfen sie nach ersten Erkenntnissen einen Ast gegen eine Haustür an der Stresemannstraße. Dabei zersprang eine Glasscheibe. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

