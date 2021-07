Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Therapiedreirad gestohlen

Bramsche (ots)

In der Mozartstraße geriet am Mittwochabend ein Therapiedreirad der Marke pfautec, Modell Grazia Bosch, ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich zwischen 19 und 21.30 Uhr an dem Schloss des grauen Fahrrades zu schaffen und nahmen das Dreirad anschließend mit. Auffällig an dem Diebesgut sind zwei am Lenker angebrachte Spiegel und eine bunte Klingel. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell