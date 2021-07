Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Handtasche aus Pkw gestohlen

Bad Essen (ots)

Auf einem Wanderparkplatz an der Meller Straße schlugen Unbekannte am Donnerstag die Seitenscheibe eines grauen BMW ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie in der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr eine weiße Damenhandtasche der Marke Moschino. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

