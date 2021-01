Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Nachtragsmeldung zum Tötungsdelikt vom 30. Januar 2021

Wie bereits berichtet kam es am Samstag, 30. Januar 2021, im Wallfahrtsweg in Cloppenburg zu einem Tötungsdelikt. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Ermittlungen können nun weitere Erkenntnisse mitgeteilt werden. Demnach handelt es sich bei dem 30-jährigen Tatverdächtigen um den Ehemann der 27-jährigen Verstorbenen. Der 6-jährige Junge war der gemeinsame Sohn der beiden. Der Tatverdächtige kontaktierte selbst über den Notruf die Einsatzkräfte und ließ sich anschließend widerstandslos am Ereignisort vorläufig festnehmen. Er wurde anschließend in den Polizeigewahrsam verbracht. Bei der Tatwaffe handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um ein Messer. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag, 31. Januar 2021, dem Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Dort wurde gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die einstweilige Unterbringung des 30-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der Tatverdächtige machte bislang keine Angaben zum Tatvorwurf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell