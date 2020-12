Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 06.12.2020

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Automatensprengungen - Seligenstadt

Nicht nur Zigaretten dürfte das Interesse zweier bislang unbekannter männlicher Täter gewesen sein, als sie am Sonntag kurz nach Mitternacht Am Hasenpfad und in der Folge gegen 01:45 Uhr in der Steinheimer Straße zwei Zigarettenautomaten aufsprengten. In beiden Fällen wurden vermutlich sogenannte Polenböller in den Ausgabeschacht eingeführt und zur Explosion gebracht. Die Automaten wurden durch die Wucht der Detonation stark in Mitleidenschaft gezogen. Während Am Hasenpfad der teilweise Zugriff auf Bargeld- und Zigarettenbestände möglich war, blieb die Geldkassette in der Steinheimer Straße unversehrt und konnte durch die alarmierte Polizei sichergestellt werden. Anwohner am Hasenpfad konnten einen Täter weglaufen sehen, der wie folgt beschrieben werden kann: männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 170-180cm groß, bekleidet mit dunkler Jacke mit Kapuze. Er trug vermutlich einen Rucksack. Am Tatort Steinheimer Straße konnte ein Zeuge zwei Täter beobachten, welche sich nach der Explosion bückten und vermutlich Zigarettenpäckchen vom Boden auflasen. Während einer dieser Männer lediglich als dunkel bekleidet beschrieben werden konnte, handelte es sich bei dem Anderen um einen 16-25 Jahre alten Mann mit schlanker Figur. Er trug einen dunkelgrauen Kapuzenpulli, eine hellgraue Jogginghose, weiße Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack. Beide flüchteten im Anschluss in Richtung Wohngebiet Berliner Straße/Spielplatz. Bereits am späten Freitagabend gegen 22:15 Uhr haben zwei Unbekannte in der Berliner Straße versucht einen Zigarettenautomaten mit der gleichen Vorgehensweise aufzusprengen. Hierbei blieben jedoch der Münzprüfer mit Fach, als auch die Geldkassette unversehrt im Automaten. Der Gesamtschaden aller drei Automaten wird mit ca. 10.000 Euro beziffert. Der Umfang von Bargeld und Zigaretten ist noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Seligenstadt unter Telefon 06182-89300 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 06.12.2020, RENKER, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell