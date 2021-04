Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein, Fußgänger durch Unfallflüchtigen verletzt

Landau (ots)

Am Freitag, den 23. April war ein 46-jähriger Mann gegen 16:00 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in der Luitpoldstraße in Wörth unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Auto die Straße in Richtung Ortsausgang. Aufgrund zu geringen Seitenabstands stieß der Autofahrer mit dem rechten Außenspiegel gegen den Fußgänger, welcher daraufhin stürzte und sich am Rücken und der Schulter verletzte. Ohne seine Fahrt zu unterbrechen und dem Gestürzten zu helfen, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort.

Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Bei dem Fahrzeug hätte es sich um einen silbernen Audi mit GER Kennzeichen gehandelt.

