POL-PDLD: Körperverletzung durch Kopfstoß

Edenkoben (ots)

Am 23.04.2021 gegen 13:00 Uhr kam es auf einem Feldweg zwischen Edenkoben und Edesheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-Jährigen. Der Geschädigte und ein Freund saßen auf einer Bank als ein unbekannter Radfahrer vorbeifuhr und den Geschädigten beleidigte. Anschließen stieg der Radfahrer ab, trat an den jungen Mann heran und verpasste ihm kommentarlos einen Kopfstoß. Anschließend stieg der Täter wieder auf sein Rad und fuhr davon. Der Geschädigte erlitt eine starkblutende Verletzung an der Nase und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, Mitte 20, schwarze Haare, ca.1,80m. Er trug einen grauen Pullover und eine blaue Jeans. Unterwegs war der Mann mit einem grauen Mountainbike.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

