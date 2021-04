Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Edenkoben (ots)

Am 23.04.2021 gegen 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Luitpoldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein geparkter grauer Pkw der Marke Peugeot mit DÜW-Kennzeichen durch eine/n unbekannten Fahrer/in beim Ein-/Ausparken am linken Kotflügel beschädigt. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachstanden beläuft sich auf 500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

