Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

1000 EUR Schaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht am 23.04.2021. Demnach stellte die Geschädigte ihren Pkw in der Zeit von 08:00 - 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des SBK-Marktes im Klingweg 1 in Bad Bergzabern ab. Als sie wiederkam stellte sie fest, dass ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange der Beifahrerseite gefahren und sich ohne um die Schadensregulierung zu kümmern weggefahren ist. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

