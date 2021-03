Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Trier (ots)

Am Samstag, 06.03.2021, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich in der Hornstraße in Trier, in Höhe Rofu-Kinderland, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Motorrad. Hierbei wurde die 45-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Trier (Tel.: 0651 9779 5210) in Verbindung zu setzen

