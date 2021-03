Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Diebstahl eines PKW

Kreuzweiler (ots)

Am Freitag, den 05.03.2021, zwischen 20:00 Uhr und Samstag, den 06.03.2021, 00:00 Uhr, kam es in der Moselstraße in Kreuzweiler zu einem versuchten Diebstahl eines PKW. Nach ersten Ermittlungen beschädigten bislang unbekannte Täter das Türschloss der Fahrerseite und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Anschließend versuchten sie im Inneren gewaltsam das Zündschloss zu überwinden, schafften jedoch nicht, das Fahrzeug zu bewegen. Es wurde nichts aus dem PKW entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581-9155-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell