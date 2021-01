Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 19 zwischen der AS Malchow und AS Linstow in Richtung Rostock

Malchow (ots)

Am 13.01.21 gegen 15:00 Uhr wurde bekannt, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Ein Kleintransporter sollte in der Nebenanlage liegen.

Ein 23jähriger deutscher Fahrzeugführer aus der Hansestadt Rostock verlor aufgrund der Witterung (Schnee) die Kontrolle über den Fiat-Kleintransporter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Nebenanlage zum Liegen. Das Fahrzeug hatte mehrere befüllte Sauerstoffflaschen geladen, die sich infolge des Aufpralls öffneten und aus dem Fahrzeug fielen.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Zudem kamen aufgrund des Gefahrguts die Feuerwehren Malchow und Alt Schwerin sowie der Gefahrgutbeauftragte aus Stavenhagen zum Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 EUR.

Die BAB 19 war zwischen der AS Malchow und AS Linstow in Richtung Rostock für ca. drei Stunden vollgesperrt.

Claudia Jennewein Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow

