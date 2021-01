Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Winterglätte im Zuständigkeitsbereich des PP Rostock

Rostock/ LK Westmecklenburg (ots)

Am Abend des 12.01.2021 wurden die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock von winterglatten Straßen überrascht. Kurzfristig einsetzender Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt ließen unzählige Fahrbahnen spiegelglatt werden. In der Zeit von 18:00 Uhr am 12.01.2021 bis 04:00 Uhr am 13.01.2021 kam es im benannten Bereich insgesamt zu zehn Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit winterglatten Fahrbahnen bzw. nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse. Hierbei wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Niemand erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzten 120.000 Euro. Die Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ereigneten sich wie folgt: Auf der B105 am Ortsausgang von Grevesmühlen kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei verlor ein 31-jähriger LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und im LKW eingeklemmt. Neben der Polizei waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, ein Rettungshubschrauber sowie Abschlepp- und Bergungsunternehmen im Einsatz. Die B105 war für die Verkehrsunfallaufnahme sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten für über sechs Stunden vollgesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. In Neustadt-Glewe kam eine 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von der Straße in die Seitenböschung ab und überschlug sich dort. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro. Ein weiterer Fahrzeugführer kam auf der BAB 19, auf Höhe der Anschlussstelle Kavelstorf, in Fahrtrichtung Rostock nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 27-jährige Fahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Autobahn war zeitweise halbseitig gesperrt. Die Winterdienste der zuständigen Straßenmeistereien waren den ganzen Abend sowie die folgende Nacht im Dauereinsatz. In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt und eindringlich auf eine angepasste Fahrweise bei winterlichen Straßenverhältnissen hin. Im Auftrag Kai Schmechel Einsatzleitstelle des PP Rostock

