Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Siegelbruch

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 05.08.2020; 12:26 Uhr

Am Mittwoch, den 05.08.2020, wurde der Polizei in Einbeck ein Siegelbruch in der Innenstadt von Einbeck gemeldet. An einem Wohnhaus in der Münsterstraße sind amtliche Siegel angebracht, welche den Zutritt zu dem Gebäude verbieten. Durch einen bislang noch unbekannten Täter wurde ein Siegel am Zugangstor zum Hinterhof beschädigt, bzw. zerstört. Da dies eine Straftat darstellt, hat die Polizei Einbeck ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

