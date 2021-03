Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vermeintliche Giftköder aufgefunden

Trittenheim (ots)

Am Mittwoch, 03.03.2021, konnten durch eine Hundehalterin in der Straße Moselpromenade in Trittenheim zwei vermeintliche Giftköder aufgefunden werden. Ihr Hund hatte ein Fleischbällchen entdeckt, jedoch nicht gegessen. Bei einer Nachschau konnte ein zweites Fleischbällchen aufgefunden werden. Augenscheinlich waren die Fleischbällchen mit einer bisher unbekannten Substanz präpariert worden. Die Polizei empfiehlt insbesondere Hundehaltern, besondere Vorsicht walten zu lassen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-10 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

