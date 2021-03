Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum von 04.03.2021, 18:00 Uhr bis 05.03.2021, 00:00 Uhr kam es in der Hohlstraße in 55743 Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellter PKW vermutlich durch einen schwarzen 3er BMW, Modell E90/91 beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. An dem BMW müssten Beschädigungen an dem rechten Außenspiegel vorhanden sein.

