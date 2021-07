Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelecfahrer verstirbt

Gescher (ots)

Zu spät kam am Sonntag jede Hilfe für einen Pedelecfahrer in Gescher: Zeugen fanden den 64-Jährigen gegen 15.00 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Harwick. Der Stadtlohner lag leblos neben seinem Rad. Ersthelfer und Rettungskräfte bemühten sich vergeblich um das Leben des Mannes. Nach ersten Erkenntnissen ist ein internistischer Notfall als Ursache für das tragische Geschehen nicht auszuschließen.

