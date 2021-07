Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vergebliche Einbruchsversuche am Baucontainer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (12.07.2021) versucht, in einen Baucontainer an der Dietbachstraße einzubrechen. Die beiden Täter überstiegen gegen 00.15 Uhr ein Tor und versuchten vergeblich, in einen Baucontainer zu gelangen. Offenbar ergriffen sie im Anschluss ohne Beute die Flucht. Einer der unbekannten Täter soll 160 bis 175 Zentimeter groß sein, ein junges Aussehen und eine schlanke Statur gehabt haben. Er hatte kurze Haare und trug helle Oberbekleidung sowie reflektierende Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

