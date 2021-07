Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Unfall in der Köllestraße hat eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin am Samstagmittag (10.07.2021) schwere Verletzungen erlitten. Eine 55 Jahre alte Fiat-Fahrerin war gegen 13.10 Uhr in der Köllestraße abwärts unterwegs und hielt auf Höhe der Hausnummer 80 an, um ihre 79-jährige Beifahrerin aussteigen zu lassen. Die 56-jährige Radfahrerin, die in diesem Moment rechts an dem stehenden Auto vorbeifahren wollte, fuhr in der Folge gegen die sich plötzlich öffnende Tür. Sie wurde nach rechts abgewiesen und stürzte einige Treppenstufen einer Staffel hinunter. Rettungskräfte versorgten die Frau, die schwere Verletzungen erlitt.

