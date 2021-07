Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung in Gaststätte - Mutmaßlicher Räuber geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (08.07.2021) bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte an der Hauptstätter Straße zwei Männer im Alter von 34 und 62 Jahren mutmaßlich mit einem Messer verletzt und dabei unter anderem offenbar Mobiltelefone und Bargeld erbeutet. Der 34-Jährige traf gegen 21.40 Uhr in der Gaststätte auf den Tatverdächtigen, der ihm mitteilte, ein Handy, das der 34-Jährige offenbar vor etwa einer Woche in der Gaststätte verloren hatte, gefunden zu haben. Nachdem der Unbekannte für das Handy Geld vom 34-Jährigen gefordert hatte, kam es zum Streit. Als der 62-jährige Gastwirt dazwischen ging, zog der Unbekannte offenbar ein Messer, verletzte die beiden 34 und 62 Jähre alten Männer und flüchtete zusammen mit einer unbekannten Frau über den Josef-Hirn-Platz in Richtung Hauptstätter Straße. Nach der Auseinandersetzung bemerkte der 34-Jährige, dass seine Umhängetasche mit persönlichen Papieren, Bargeld und einem Handy fehlt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Zeugen und Opfer beschrieben den Täter als dunkelhäutigen Mann mit schwarzen, kurzen, lockigen Haaren. Er soll etwa 25 bis 40 Jahre alt, rund 180 bis 190 Zentimeter groß und sehr schlank sein. Zur Tatzeit soll er dunkle Kleidung sowie eine dunkle Uhr getragen haben und englisch sowie deutsch mit Akzent gesprochen haben. Die Frau soll etwa 20 Jahre alt sein, helle Haut und lange, glatte, blonde Haare haben. Sie soll eine helle Jeans getragen und eine kleine rosafarbene Stofftasche dabei gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an das Raubdezernat zu wenden.

