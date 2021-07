Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Täter bei Diebstahl beobachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (08.07.2021) ein Kartenetui aus einem Auto gestohlen, das in der Dorotheenstraße geparkt war. Ein Zeuge beobachtete den Unbekannten gegen 14.30 Uhr dabei, wie er sich in den schwarzen Mercedes beugte und einen kleinen Gegenstand aus dem Handschuhfach nahm. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Charlottenplatz. Wie der Mann das Fahrzeug öffnete und ob er noch einen Komplizen hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Täter soll 40 bis 50 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein. Er trug ein grünes Shirt und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

