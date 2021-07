Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach Flaschenwürfen in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (07.07.2021) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht zum 30.05.2021 (siehe auch https://t1p.de/g2m8) verschiedene Gewaltdelikte begangen zu haben.

Die Beamten nahmen in dieser Nacht gegen 01.00 Uhr einen 18 Jahre alten Mann vorläufig fest, der zuvor eine Körperverletzung begangen haben soll. Der 20-Jährige soll die polizeilichen Maßnahmen massiv gestört haben und versucht haben, den 18-Jährigen zu befreien. Da er das auf mehrfache Aufforderung nicht unterließ, nahmen die Beamten auch den 20-Jährigen fest, der daraufhin starke Gegenwehr leistete, einen Beamten verletzte und sie beleidigte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die beiden Männer vorerst auf freien Fuß. Umfangreiche Ermittlungen ergaben nun, dass der 20-Jährige in dieser Nacht darüber hinaus, gemeinsam mit anderen Personen, ein Verkehrsschild umgeworfen und eine Flasche nach den Beamten geworfen haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin Haftbefehl gegen den bereits polizeibekannten Mann. Polizeibeamte nahmen den portugiesischen Staatsbürger am Mittwoch fest und führten ihn einer Haftrichterin vor, die den bestehenden Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

Neben der Ermittlung des 20-Jährigen identifizierte die Kriminalpolizei auch 17 weitere Tatverdächtige. Die Ermittlungen dauern noch an.

