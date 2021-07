Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baumaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am Montag (05.07.2021) oder Dienstag (06.07.2021) im Kapellenweg Baumaschinen von einem Lastwagen gestohlen. Die beiden Maschinen, ein großer Trennschleifer und eine Betonfräsmaschine, befanden sich auf der Ladefläche eines Lastwagens. Arbeiter hatten den Lkw am Montag, gegen 14.30 Uhr, am Kapellenweg abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 07.15 Uhr bemerkten sie den Diebstahl. Aufgrund der Größe der Maschinen wurde zum Abtransport mutmaßlich ein Fahrzeug benutzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

