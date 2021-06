Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Essener Straße in Höhe der Auffahrt zur A42 zu einem Auffahrunfall. Anschließend entfernte sich der Geschädigte des Unfalls mit seinem grauen Kleinwagen unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise liegen nicht vor. Der Schaden an dem Fahrzeug des Verursachers wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Dorsten

In der Nacht zu Dienstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Audi A6 an der Heinrich-Wienke-Straße. Der Verursacher hinterließ ca. 1.500 Euro Sachschaden. Beschädigt ist die rechte Fahrzeugseite.

Marl

Am Dienstag zur Tageszeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Ford Kuga an der Max-Planck-Straße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Fahrzeug entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

