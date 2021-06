Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

An den alten Quarzwerken in Flaesheim (Flaesheimer Straße) haben unbekannte Täter den Außenborder eines kleinen Motorboots gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter zuerst das Bootshaus aufgebrochen und sind dann offensichtlich mit dem Boot weggefahren. Anschließend haben sie den Motor (Honda) ausgebaut und mitgenommen. Das Boot konnte am See wiedergefunden werden. Die Tatzeit liegt zwischen dem späten Montagabend und Dienstagnachmittag. Die Polizei sucht Zeugen.

Herten:

Auf der Gartenstraße sind unbekannte Täter am Dienstag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter kamen zwischen Nachmittags und Abends und hebelten eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf. Sie durchsuchten die Schlafräume nach Diebesgut und konnten unerkannt flüchten. Sie erbeuteten neben Bargeld und Schmuck auch Bank-Karten. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Recklinghausen:

Auf dem Beckbruchweg sind unbekannte Täter in ein Künstleratelier eingestiegen und haben einige Kuntwerke beschädigt bzw. mit Farbe beschmiert. Außerdem wurde Werkzeug, unter anderem eine Kettensäge, gestohlen. Und offensichtlich haben die Täter im Atelier Alkohol getrunken und die leeren Dosen anschließend dort gelassen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen dem 10. und 30. Mai etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Um ins Atelier hereinzukommen, wurde ein Fenster zerstört.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

