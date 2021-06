Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei Verletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Bottrop fuhr am Dienstag gegen 18:00 Uhr auf der Scharnhölzstraße in Richtung Ostring. Im Kreuzungsbereich mit der Alsenstraße wollte er wenden. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Bottrop fuhr hinter dem Auto des 28-Jährigen her. Sie ging davon aus, dass der Mann am Straßenrand halten wollte und fuhr links an dem Auto vorbei. Dabei kam es zum Unfall. Der 28-Jährige verletzte sich leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Die 19-Jährige und eine Beifahrerin (20 J. aus Bottrop) verletzten sich leicht. Sie wurden in Krankenhäuser gefahren.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

