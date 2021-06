Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auf Radfahrer aufgefahren

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 16:20 Uhr, wollte ein 73-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen von der Görresstraße aus den Oerweg überqueren. Aufgrund der Verkehrslage bremste er ab. Dabei fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick auf den Radfahrer auf. Der 73-Jährige stürzte und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen schwer. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand nur sehr geringer Sachschaden.

