Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Küchenbrand

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 10. Mai 2021, 08:19 - 09:58 Uhr Wo: Braunsdorfer Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es in der Küche einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Wohngebäudes zu einem Brand. Dabei wurden Einrichtungsgegenstände in der Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Mieter konnten die Wohnung unverletzt und rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Kleinlöschgeräten und führte Belüftungsmaßnahmen durch. Weiterhin wurde durch die Einsatzkräfte ein Wellensittich gerettet. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 33 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau, der Rettungswache Löbtau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell