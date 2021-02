PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Brand einer Terrasse +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am 13.02.2021, um 02:00 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle des Hochtaunuskreises über einen Brand im Chattenweg, in Bad Homburg informiert. Die alarmierte Feuerwehr stellte am Einsatzort fest, dass u.a. eine Matratze und weitere Gegenstände auf der Terrasse des dortigen Wohnhauses brannten. Die 81- jährige Bewohnerin und der 78-jährige Bewohnerin wurden durch die Feuerwehr aus dem Haus geleitet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Vermutlich war die Matratze im Haus aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten und daraufhin durch die Bewohner nach draußen gebracht worden. Dort griff das Feuer auf gelagerte Gegenstände und die Fassade des Wohnhauses über. Die beiden Bewohner blieben äußerlich unverletzt und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000EUR geschätzt.

