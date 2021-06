Polizeidirektion Hannover

POL-H: Roadpol: Verkehrskontrollen mit Hauptaugenmerk auf Transporter

Hannover (ots)

Am Montag, 21.06.2021, hat der Zentrale Verkehrsdienst (ZVD) Hannover in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße geahndet. Der Schwerpunkt lag u.a. auf Alkohol und Drogen am Steuer.

In Zusammenarbeit mit der Spezialisierten Verfügungseinheit Hannover, der Autobahnpolizei Hannover, der Fahrradstaffel Hannover, sowie dem Gewerbeaufsichtsamt Hannover und dem Bundesamt für Güterverkehr wurden am Vormittag Verkehrskontrollen in Laatzen an der Lüneburger Straße und im späteren Verlauf am Parkplatz Varrelheide auf der Bundesautobahn 2 durchgeführt.

Von 89 kontrollierten Kleintransportern, konnten insgesamt fünf Fahrende festgestellt werden, welche von Drogen berauscht Auto gefahren sind. Des Weiteren gab es 31 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten.

Die große Verkehrsaktion steht im Bezug zu den "Roadpol-Safety Days". Unter dem Motto "ROADPOL- Operation Alcohol and Drugs" wurde der Fokus bei den Kontrollen auf eine Beeinflussung von Alkohol und Drogen am Steuer gelegt. Weitere Information zum "Roadpol-Operation Alcohol and Drugs" finden Sie unter folgendem Link:

https://www.roadpol.eu/index.php/calendar-dates/10-roadpol-operation-alcohol-drugs

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell