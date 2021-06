Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Lkw-Fahrer nach Kollision leblos aus einem Sattelzug geborgen

Hannover (ots)

Auf der Bundesautobahn (BAB) 2 sind, am Dienstag, 22.06.2021, insgesamt drei Sattelzüge ineinander gefahren, als der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dortmund stockte. Der hinterste der drei Sattelzüge fuhr ungebremst auf den mittleren Lkw auf und schob ihn in den vordersten Sattelzug eines 53-Jährigen. Der Unfallverursachende erlag seinen Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover stockte der Verkehr auf der rechten Spur der BAB 2 in Richtung Dortmund kurz vor der Ableitung auf die BAB 37 in Richtung Celle. Gegen 09:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Sattelzuges ungebremst auf den bereits stehenden Sattelzug eines 40-Jährigen. Dieser wurde dann in einen weiteren davorstehenden Sattelzug eines 53-Jährigen geschoben.

Durch den Aufprall schob sich das Führerhaus des hintersten Lkw derart in das Heck des mittleren Sattelzuges, dass der Fahrer eingeklemmt wurde. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Polizei ist derzeit noch mit der Identifizierung der leblosen Person beschäftigt. Die beiden anderen Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Die Autobahnpolizei Hannover richtete kurzfristig eine Vollsperrung der BAB 2 in Richtung Dortmund zwischen Kreuz Hannover-Ost und Kreuz Hannover-Buchholz ein. Der Verkehrsunfalldienst nahm den Unfall auf. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Der Verkehr wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden über die BAB 7 und die BAB 37 umgeleitet, da die umfangreichen Bergungsarbeiten zweier Sattelzüge sowie die Reinigungsarbeiten noch andauern. /nzj, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell