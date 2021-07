Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baumaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (08.07.2021) Werkzeuge von der Ladefläche eines Fahrzeugs, das in der Wildensteinstraße geparkt war und aus einem Container an der Straße Villa Berg gestohlen. Die Diebe stahlen zwischen 20.20 Uhr und 05.40 Uhr mehrere Baumaschinen von der Ladefläche eines in der Wildensteinstraße abgestellten Pritschenwagens. Darunter waren ein Hydraulikhammer und ein Rüttelstampfer im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Villa Berg hebelten die Täter zwischen 17.30 Uhr und 05.45 Uhr einen Bau- und einen Gerätecontainer auf. Sie erbeuteten zwei Motorsägen und einen Akkuschrauber. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße und unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell