Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0426 --Eine Einsatznacht in Bremen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 04.06.21 - 05.06.21

Das gute Wetter führte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend erneut zu einem hohen Personenaufkommen in der Hansestadt. Die Polizei hatte wieder alle Hände voll zu tun.

Bei warmen Temperaturen nahmen zahlreiche Menschen die Möglichkeit wahr, sich im Freien zu treffen oder die wiedereröffneten, gastronomischen Angebote anzunehmen. An den beliebten Örtlichkeiten Schlachte, Viertel und Osterdeich konnten die schwerpunktmäßig eingesetzten Polizeikräfte zahlreiche Verstöße gegen die noch bestehenden Bestimmungen der Corona-Verordnung feststellen. Besonders die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an frequentierten Plätzen wurde größtenteils ignoriert. Allein im Viertel registrierten die Polizisten innerhalb einer halben Stunde knapp 100 Missachtungen. Ordnungsamt und Polizei ahndeten entsprechend die Verstöße. Einige gastronomische Betriebe im Viertel verstießen gegen die vorgeschriebenen Schließzeiten, auch hier wurden Anzeigen gefertigt. Vorwiegend jungen Menschen feierten mit ihren Musiklautsprechern auf den Osterdeichwiesen sowie den Straßen und Fußwegen rund um das Sielwalleck, ohne jedoch den Verkehr zu beeinträchtigen. Mit zunehmendem Alkoholkonsum stieg in einigen Fällen das Aggressionspotential und das Einschreiten der Polizei wurde aufgrund von Auseinandersetzungen erforderlich. Hierbei kam es zu Beleidigungen der Einsatzkräfte und vereinzelten Flaschenwürfen gegen Streifenwagen. Insbesondere in den Bereichen Innenstadt, Steintor und Ostertor waren auch Raser und Poser festzustellen, Verfehlungen wurden entsprechend geahndet. Gegen 1.20 Uhr beobachteten Zivilkräfte eine sich anbahnende Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen auf dem Osterdeich. Ein 24 Jahre alter Beteiligter bedrohte dabei seinen Kontrahenten mit einem Messer. Der 24-Jährige kam der Aufforderung, das Messer fallen zulassen, nicht nach. Erst als ein Polizist seine Waffe zog, ließ er sich festnehmen und wurde mit zur Wache genommen.

Der hinterlassene Müll und zerstörte Glasflaschen machten am Ende der Nacht eine außerplanmäßige Reinigung der Bremer Entsorgungsbetriebe erforderlich.

Die Polizei appelliert weiterhin: Auch wenn sich die Corona Situation langsam entspannt, agieren Sie auch in den kommenden Wochen mit Vernunft und Einsicht. Halten Sie sich an die Maßnahmen, auch wenn es schwer fällt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell