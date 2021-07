Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus scheitert

Gronau (ots)

Stand gehalten hat die Terrassentür eines Wohnhauses am Wochenende unbekannten Einbrechern. Die Täter hatten vergeblich versucht, in das Gebäude an der Eper Straße einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 11.50 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell