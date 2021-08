Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Junger Mann entblößt sich vor Fußgängerin

Aalen (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr war eine 58-jährige Fußgängerin auf einem Fußgängerweg zwischen dem Burggraben und dem Brunnenfeld unterwegs. Dabei wurde sie von einem jungen Mann zwischen 15 und 20 Jahren mit dem Fahrrad überholt. An einer Brücke auf dem dortigen Fußgängerweg stieg der junge Mann von seinem Fahrrad und zog seine Hose nach unten. Die 58-Jährige konnte sehen wie er begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Als sie den Exhibitionisten ansprach und diesen aufforderte sich anzuziehen, entfernte er sich in Richtung Brunnenfeld. Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen 15 bis 20 Jahre alten Mann handeln, der etwa 175 cm groß und sehr schlank war. Der Mann hatte schwarzes, mittellanges Haar und trug eine schwarze knielange Hose und ein dunkles T-Shirt. Er war mit einem hellbeigen E-Bike unterwegs. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt die Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

