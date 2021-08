Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alkoholisiert überholt und in die Leitplanke - Zeugen gesucht

Bargau (ots)

Am Dienstag gegen 18:50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Ford-Fahrer die Ortsumfahrung von Bargau (L 1161) von der Hans-Fein-Straße kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. In der langgezogenen Linkskurve überholte der C-Max-Fahrer ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Ford-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit wieder nach rechts ein. Hierbei verlor der 52-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Leitplanke neben der Fahrbahn, wurde abgewiesen, geriet ins Schleudern und kam quer zur Straße zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Aufgrund Bergungs- und Aufräumarbeiten war die L1161 bis 20:50 Uhr gesperrt. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, sucht noch Zeugen zum Unfall, insbesondere die Fahrer die dem Ford im Gegenverkehr entgegen kamen. Diese mussten offenbar stark bremsen, um einen Frontalunfall mit dem Ford zu verhindern. Falls weitere Verkehrsteilnehmer bereits davor von dem Ford-Fahrer gefährdet wurden, werden auch diese gebeten, Kontakt mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd aufzunehmen.

