Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Heubach - Ein Paar Schuhe löst Suchaktion aus

Aalen (ots)

Heubach - Ein Paar Schuhe löst Suchaktion aus

Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr wurde der Polizei durch einen Spaziergänger gemeldet, dass sich im Bereich einer Brücke über den Beurener Bach, zwischen Heubach und Heubach-Beuren, ein Paar Kinderschuhe der Größe 34 befinden würde. Da wegen der Auffindesituation nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein Kind möglicherweise in den Bach begeben hatte, und in eine hilflose Lage geraten sein könnte, wurde durch die Polizei entschieden, den Bereich großflächig abzusuchen. Hierzu waren neben mehreren Streifen auch ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailerhund vom Polizeipräsidium Einsatz aus Göppingen im Einsatz. Die Suchmaßnahmen blieben letztendlich erfolglos und wurden gegen 18:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell