POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Baucontainer aufgebrochen, Verkehrsunfälle

Plüderhausen: Baucontainer aufgebrochen

In den frühen Donnerstagmorgenstunden versuchte ein Langfinger in einen Baucontainer in der Boschstraße einzudringen. Dazu hebelte er mit einem Werkzeug an der Türe des Baucontainers. Ein Zeuge wurde auf den Dieb aufmerksam, weshalb dieser zu Fuß flüchtete. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts, dennoch sucht das Polizeirevier Schorndorf nach dem bislang unbekannten Täter und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Renault-Fahrerin wollte am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr von der Gmünder Straße nach links in eine Tankstelle einbiegen. Dabei kollidierte Sie mit einem 54-jährigen Omnibus-Fahrer, der ihr entgegenkam. Durch den Crash entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Winnenden: Radfahrer kollidiert mit Pkw

Am Mittwochabend gegen 17:45 Uhr verletzte sich ein 30-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Schorndorfer Straße leicht. Eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin wollte von der Schorndorfer Straße in die Adam-Müller nach links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 30-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde in eine Klinik gebracht und dort untersucht.

Schorndorf: Unfall beim Abbiegen

Ein 31-jähriger Ford-Fahrer war am Donnerstagmorgen gegen 07 Uhr auf der Steinbeisstraße stadtauswärts unterwegs. Beim Linksabbiegen auf Höhe der Kreuzung mit der Hinteren Remsbachstraße kollidierte er mit einem neben ihm fahrenden 27-jährigen Fiat-Fahrer. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

