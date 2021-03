Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Auenwald: Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagabend gegen 17 Uhr einen geparkten Audi in der Hügelstraße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Dabei hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Unfall

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer war am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr auf der Haller Straße unterwegs. Beim Einbiegen in die Umgehungsstraße übersah er eine vorfahrtsberechtigte 50-jährige Seat-Fahrerin. Es kommt zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entsteht.

Fellbach: Unfallflüchtiges Fahrzeug gesucht

Ein 46-jähriger Honda-Fahrer wollte am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr von der Gotthilf-Bayh-Straße nach links in die Höhenstraße einbiegen. Beim Heranfahren an die Ampelanlage bog ein kastenwagenähnliches Fahrzeug von der Höhenstraße in die Gotthilf-Bayh-Straße ein. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Honda des 46-Jährigen, sodass beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten. Nachdem die Fahrzeuge stoppten, fuhr der Kastenwagen in Richtung Schmiden davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711 57720 nach Hinweisen zum Fahrer des weißen Kastenwagens. Dieser soll nach Zeugenangaben zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, einen Vollbart und dunkle Haare haben.

Fellbach: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Etwa 1500 Euro verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Dienstagnachmittag 14 Uhr und Mittwochnachmittag 14:15 Uhr an einem geparkten Fiat in der Bühlstraße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt unter der Telefonnummer 0711 57720 Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Rathausstraße in Richtung Stadtmitte. Dabei war die Beifahrertüre an dem Fahrzeug geöffnet. Diese stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda Octavia und verursachte einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer mit seinem Wagen unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell