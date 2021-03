Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung durch Gaffiti - Zeugen gesucht - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Pkw beschädigt

Am Mittwoch befuhr eine 34-jährige Mercedes-Lenkerin gegen 11.15 Uhr in der Fahrbachstraße die Zufahrt eines Garagentraktes. Dabei stellte sich, inmitten der Zufahrt an einer im Boden angebrachte Entwässerungsrinne, ein lose gewordenes Gitterteil unter dem Fahrzeug auf und beschädigte den Unterboden des Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2100 Euro.

Abtsgmünd: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde an der Kochertalmetropole, in der Hohenstadter Straße, die Rampe zum unteren Eingang mit Graffiti besprüht und ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht. Der Polizeiposten Abtsgmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07366 96660.

Essingen: Pkw ausgewichen - Polizei sucht Zeugen

Auf der L 1165 musste eine in Richtung Lauterburg fahrende Pkw-Lenkerin am Mittwoch gegen 7.40 Uhr einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, welcher auf ihrer Fahrspur unterwegs war. Dabei kam sie auf Höhe der Forellenzucht nach rechts von der Fahrbahn ab. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Die Pkw-Lenkerin verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher, der mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Bopfingen: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 3000 Euro hinterließ ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker, als er am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 17 Uhr beim Ausparken einen Audi beschädigt, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Meisenstraße abgestellt war.

Wört: Pkw beschädigt Werbeleuchte

Auf einem Kundenparkplatz in der Hauptstraße fuhr eine 30-jährige BMW-Lenkerin am Mittwoch gegen 12.15 Uhr beim rückwärts Ausparken aus Unachtsamkeit gegen eine auf einem Schotterbeet befindliche Werbeleuchte. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Um in eine Parklücke in der Marienstraße einzufahren, setzte ein 69-jähriger VW-Lenker am Mittwoch gegen 8 Uhr sein Fahrzeug zurück. Dabei kollidierte er aus Unachtsamkeit mit dem Pkw eines zwischenzeitlich hinter ihm stehenden 46-jährigen VW-Lenker. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Mittwochmittag 11.30 Uhr wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker ein weißer Opel Zafira auf Höhe der Beifahrertüre beschädigt, der in der Hintere

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell