Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch über das Dach - Unfallflucht - PKW zerkratzt - Diebstahl aus PKW - Zigarettenautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 11:10 Uhr, wollte eine 75-jährige Frau mit ihrem PKW Hyundai auf die Ziegelstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen 55-jährigen Mann, welcher mit seinem LKW bereits auf der Ziegelstraße fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Aalen: Einbruch über das Dach

Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher über ein Gerüst auf das Dach der Hochschule in der Beethovenstraße. Dort wurde ein Plexiglasfenster eingeschlagen und so Zutritt in einen 4 Meter darunterliegenden Büroraum erlangt. Über das Dachfenster wurden im Anschluss PCs, Laptops und Monitore abtransportiert. Hierzu wurde mittels Tischen und Stühlen eine Erhöhung errichtet. Der Wert des Diebesgutes kann momentan noch nicht abgeschätzt werden. Der Schaden an dem Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: PKW zerkratzt

An einem PKW Mini, welcher zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 09:30 Uhr, in der Schellingstraße abgestellt war, wurde die Heckklappe zerkratzt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde ein "Hallo" und willkürliche Linien eingekratzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr wurde aus einem Lieferwagen Peugeot einer 42-jährigen Marktbeschickerin, eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen entwendet, während der Stand abgebaut wurde. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls im Östlichen Stadtgraben. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Bopfingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Ipfstraße wurde am Donnerstag zwischen 0 Uhr und 6 Uhr ein Zigarettenautomat brachial aufgebrochen. Anschließend wurde aus dem Automaten das Scheingeld entwendet. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

Bopfingen: Unfallflucht

Am Mittwoch um 14:15 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße Ipftreff ein dort geparkter PKW BMW beschädigt. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie eine etwa 30-35 Jahre alte Frau, mit blonden Haaren, mit ihrem anthrazitfarbenen PKW Mini ausparkte und dabei den daneben geparkten BWM beschädigte. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. An dem Mini waren ES-Kennzeichen angebracht. Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

Mutlangen: Motorhaube zerkratzt

An einem PKW Audi, welcher zwischen Dienstagnachmittag, 15:10 Uhr bis Mittwochmorgen, 08:30 Uhr, in einer Hochgarage in der Straße An der Stauferklinik abgestellt war, wurde die Motorhaube mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

