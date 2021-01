Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl im Einkaufsmarkt, Verpuffung, Falschfahrer erwischt, Lamm gerettet, Betrunken zum Einatz gefahren

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Gemeinsam im großem Stil im Einkaufsmarkt geklaut

Ein Täter Trio konnte am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr, nach einem größeren Diebstahl in einem Einkaufsmarkt, beim Verlassen des Parkplatzes durch Kräfte des Polizeireviers Pfullingen festgenommen werden. Zuvor waren dem Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Max-Eyth-Straße in Pfullingen zwei weibliche Personen im Markt aufgefallen, welche sich immer wieder Waren aus den Einkaufskörben in ihre mitgeführten Handtaschen steckten. Der Detektiv beobachtete, wie eine der beiden Frauen am Infoschalter vorbei zum Ausgang des Marktes ging und diesen verließ, ohne die Ware zu bezahlen und dort in einen geparkten Pkw BMW einstieg. Zu diesem Zeitpunkt verständigte der Detektiv dann über Notruf die Polizei. Als daraufhin auch die zweite Diebin an der Information vorbei den Markt verließ und ebenfalls in das gleiche, wartende Fahrzeug stieg, konnte der Pkw noch auf dem Parkplatzareal des Marktes beim Wegfahren durch die Polizei gestellt werden. Der Pkw wurde von einem 35-jährigen Mann gelenkt, im Fahrzeug konnten die 31-jährige sowie die 24-jährige Diebin aus dem Markt, sowie noch ein Kleinkind, festgestellt werden. Ferner befanden sich im Pkw Unmengen an Lebensmitteln sowie unverpackten Elektroartikeln. Der Wert des Diebesgutes aus dem Markt beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zu weiteren aufgefundenen Waren, welche aus einem weiteren Einkaufsmarkt stammen dürften, dauern die Ermittlungen noch an.

Hohenstein (RT): Verletzt nach Verpuffung

Zu einer Verpuffung kam es am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr in einem Seniorenheim in dem Hohensteiner Teilort Bernloch. Ein 82-jähriger Bewohner des Heims, der aus medizinischen Gründen auf ein Heimsauerstoffgerät angewiesen ist, machte sich am offenen Fenster seines Apartments eine Zigarette an. Hierbei hatte er sein eingeschaltetes Sauerstoffgerät in unmittelbarer Nähe neben sich. In der Folge entzündete sich der Sauerstoff und es kam zu einer Verpuffung. Durch die Hitzeeinwirkung erlitt der 82-jährige leichte Brandverletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Gesichts sowie ein Inhalationstrauma. Der Brand konnte schnell durch eine Mitarbeiterin des Pflegeheims gelöscht worden. Der verletzte Heimbewohner wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Ein vorsorglich ebenfalls hinzualarmierter Rettungshubschrauber konnte bereits auf dem Anflug wieder abdrehen. In dem Heim entstand am Sachschaden noch nicht bekannter Höhe. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren alle Brände bereits durch das Personal des Heims gelöscht worden.

Köngen (ES): Streifenbesatzung stoppt Falschfahrer auf der B313

Am Samstagabend kurz nach 20:00 Uhr befand sich eine Streifenbesatzung auf der B313 an der Ausfahrt Köngen-Nord, um ein Pannenfahrzeug abzusichern. Kurze Zeit später trauten die beiden Beamten des Polizeireviers Nürtingen ihren Augen nicht, als eine 25-Jährige entgegen der Fahrtrichtung an der Anschlussstelle Köngen-Nord auf die B313 einfuhr und nach rechts auf die B313 einbog. Die Streifenbesatzung konnte glücklicherweise die BMW-Lenkerin sofort stoppen, so dass es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam. Unter Umständen wurde dadurch schlimmeres verhindert. Die 25-Jährige wird sich wegen Befahren einer Kraftfahrstraße entgegen der Fahrtrichtung verantworten müssen.

Dettingen/T. (ES): Wanderer findet ein frisch geborenes Lamm auf einer Wiese

Am Samstagmittag kurz nach 13:00 Uhr, befand sich ein 69-jähriger Stuttgarter zusammen mit seiner Ehefrau beim Wandern. Auf einer Wiese beim Gewann "Eulengreut" fand das Ehepaar ein vermutlich frisch in der Nacht geborenes Lamm auf, welches lautstark schrie. Nachdem weit und breit keine Herde und kein Muttertier aufzufinden war, alarmierten die besorgten Wanderer die Polizei. Nachdem sich auch durch umfangreiche Ermittlungen bei ortsansässigen Schafhaltern die Situation nicht klären ließ, wurde die Tierrettung verständigt. Diese übernahmen zunächst die Versorgung des Lammes. Bei einer erneuten Anfahrt der Fundörtlichkeit konnte das Muttertier mit einem weiteren Lamm gesichtet werden. Beim Gewann "Sonnenberg" wurde dann auch der dazugehörende Schäfer ausgemacht, so dass das Mutterschaf zusammen mit ihren beiden Lämmern wieder der Herde zugeführt werden konnte. Vermutlich hatte sich in der Nacht das Mutterschaf unbemerkt von der Herde abgesetzt, um ihr Lamm zu gebären.

Kusterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen - 2 Leichtverletzte

Leicht verletzt wurden 2 Personen bei einem Unfall am Samstagabend gegen 18:20 Uhr auf der B 28. Ein 22-jähriger befuhr mit seinem Renault Twingo die B 28 von Reutlingen in Richtung Tübingen. Kurz nach der Anschlussstelle Kusterdingen geriet dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Durch den Unfall wurden der 22-jährige und seine 20-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und mussten zur Untersuchung durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Renault Twingo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B 28 musste bis 19:25 Uhr voll gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr bis gegen 19:55 Uhr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Mitteilungen über erhebliche Verkehrsbehinderungen lagen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

Bitz (ZAK): Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Am Samstagmittag gegen 11:50 Uhr, ist es auf der L448 im Kreuzungsbereich zur L449, zu einer heftigen Kollision zweier Fahrzeuge mit zwei verletzten Personen gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 60jähriger Seat-Fahrer die L449 aus Richtung Winterlingen kommend und missachtete an der Kreuzung zur L448 die Vorfahrt eines aus Richtung Ebingen kommenden 64jährigen Ford-Lenkers. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Ford-Fahrer und dessen 61jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten in eine Klinik verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Hechingen (ZAK): Alkoholisiert zur Rohrreinigung gefahren

Diesen Auftrag hätte ein 21-Jähriger besser nicht annehmen sollen. Aufgrund einer verstopften Toilette rief am Samstagabend ein Ehepaar aus Hechingen eine aus dem Internet recherchierten Notfallnummer eines Rohrreinigungsnotdienstes an. Ein 21-Jähriger Service-Mitarbeiter traf einige Stunden später gegen 22.20 Uhr mit seinem Rohrreinigungsfahrzeug ein und führte die Reinigungsarbeiten durch. Nachdem diese beendet waren, kam es aufgrund der durch die Arbeiten verursachten und bislang nicht beseitigten Verschmutzung sowie unterschiedlicher Preisvorstellungen zu Streitigkeiten zwischen dem 21-Jährigen und den Eheleuten, weshalb diese die Polizei verständigten. Bei dem anschließenden Gespräch stellten die Polizeibeamten eine alkoholische Beeinflussung bei dem 21-Jährigen fest. Nachdem mehrere Atemalkoholtests scheiterten, erfolgte eine Blutentnahme durch einen Arzt auf dem Polizeirevier. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss nun mit einem Fahrverbot und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell