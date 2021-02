Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2021

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Täter nach räuberischen Diebstahl in Haft

Ein 29-Jähriger entwendete am Montag mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in Weinsberg und griff während seiner Flucht einen Kunden an, der ihn aufhalten wollte. Der Mann war bereits am Vormittag in der Filiale in der Heilbronner Straße aufgefallen, da er Kunden anbettelte. Daraufhin wurde ihm ein Hausverbot erteilt. Gegen 14.20 Uhr betrat der Mann mit gambischer Staatsbürgerschaft erneut den Supermarkt und steckte mehrere Lebensmittel in seine Einkaufstasche. Als er von einem Mitarbeiter auf das gegen ihn verhängte Hausverbot angesprochen wurde, wurde der 29-Jährige aggressiv, beleidigte den Mitarbeiter und passierte den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Ein Kunde beobachtete den Vorfall und stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Der 29-Jährige schlug nach diesem und konnte sich so den Weg frei-machen. Im Rahmen der Fahndung wurde der Tatverdächtige durch Polizeibeamte angetroffen und festgenommen.

Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen räuberischen Diebstahls und weiterer Straftaten wurde am Dienstag, den 23. Februar, durch das Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

