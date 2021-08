Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeihubschrauber über Fellbach - Einbrecher festgenommen

Fellbach (ots)

Nachdem gegen 00:30 Uhr am Mittwochmorgen eine Person gemeldet wurde, die den Zaun zum Freigelände eines großen Baumarktes in Fellbach in der Steinbeisstraße überstiegen hatte, wurde der Gebäudekomplex mit mehreren Streifen umstellt. Zur Unterstützung bei der Absuche, insbesondere der Dachflächen, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Im weiteren Verlauf wurden zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Einer der Täter saß in einem Transporter in unmittelbarer Nähe, der andere wurde auf dem Dach festgenommen. Im Innern des Transporters wurde umfangreiches Diebesgut vermutlich von anderen Einbrüchen beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Einbruch selbst und dem beschlagnahmten Diebesgut dauern derzeit noch an.

